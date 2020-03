Ricardo Montaner triste por la muerte de su primo por coronavirus.

La pandemia global del coronavirus continúa generando terribles consecuencias en varios países. En distintas ciudades de España e Italia las muertes se multiplican día a día. Y quien por estas horas lo está sufriendo en carne propia es Ricardo Montaner.

Fue el propio artista quien contó, a través de sus redes sociales, que su primo Carlos Rodríguez había fallecido en Madrid, afectado por el coronavirus. Él fue su referente, la guía en su juventud.

"Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo en España, este virus se lo llevó. Los más frágiles son los que se llevan la peor parte…hay que cuidarlos tanto", comenzó narrando Montaner en su cuenta de Instagram. Más allá de la reflexión, buscó concientizar. En la filmación, de fondo se escucha bromear a Ricardo: "Oye, María, qué bien se ve Carlitos. ¿Qué le están dando para que se vea así de bien".

En otro fragmento de la despedida, el cantante hizo referencia a las aficiones de su primo. "A Carlitos le gustaba la ópera, mi música no sé que tanto, pero me guardo en consuelo de que ‘La Gloria de Dios’ sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen y el recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado, especialmente para verlo y compartir con él".

A continuación, manifestó sus sentimientos. "Hoy nos ha caído una aplanadora arriba. Puede que esté mejor arriba, pero la verdad es que hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender… Paz", concluyó.