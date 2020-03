Controles en Puente La Noria. Canal 26.

La circulación de vehículos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires mejoró su fluidez este jueves luego de que esta mañana se registraran importantes demoras en los puntos de control en la primera jornada de funcionamiento de los carriles exclusivos para transporte de pasajeros y de carga que buscan facilitar el paso de personal de sanidad y seguridad, en medio de las restricciones de circulación para mitigar la propagación del coroanvirus.

CANAL 26 estuvo presente en los estrictos controles desplegados sobre el Puente Pueyrredón, donde un operativo conjunto entre Policía y Gendarmería fue nuevamente activado, en esta oportunidad con mucha más rigidez que en los días anteriores.

Se detectaron algunos pocos casos de incumplimiento de la norma establecida por el Gobierno, mientras que se vio más cantidad de gente que se movilizaba con los papeles necesarios en regla.

Del mismo modo, CANAL 26 estuvo presente en los controles desplegados en Puente La Noria, donde se dio casi la misma situación que en los otros importantes accesos. Hubo menor circulación y, generalmente, con casi todos los casos en regla respecto de la documentación.

Incluso se ubicó a un grupo de turistas franceses que no tuvieron ningún inconveniente para seguir su viaje. De todos modos, según lo averiguado por CANAL 26, las autoridades y los efectivos que hacen los controles expresaron su decepción debido a que aún sigue habiendo gran cantidad de gente en las calles.

Pasadas las 12:50 de hoy solo quedaban demoras leves en la autopista Panamericana en el punto de control troncal a la altura de la localidad bonaerense de Martínez, y lo mismo ocurría en las autopistas del Oeste, Buenos Aires - La Plata, Riccheri y en los trazados porteños de las autopistas Perito Moreno, Dellepiane, 25 de Mayo, Illia y Presidente Cámpora.

Estado del tránsito en Puente Pueyrredón en horas de la tarde. Twitter.

La avenida General Paz aún presentaba demoras en las salidas de las avenidas San Martín, Cabildo, Rivadavia, Eva Perón, Roca y el acceso Norte, bajadas cuyos carriles izquierdos están habilitados para la circulación del personal de la salud.

Los controles reforzados desde primera hora de este jueves. Twitter.

En los puente Avellaneda, Alsina y La Noria el tránsito era fluido con algunas demoras en los puntos donde se realiza el control vehicular.

El gobierno porteño había establecido este miércoles disponer carriles exclusivos de acceso a la Capital Federal para los 250 mil trabajadores de la salud, seguridad y abastecimiento autorizados a circular luego de las demoras registradas ayer en los puestos de controles viales que buscan garantizar el cumplimiento del aislamiento social, obligatorio y preventivo para mitigar el avance de la pandemia de coronavirus.

Situación en Puente Pueyrredón. Canal 26.