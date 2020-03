Operativo de traslado.

El Ministerio de Defensa que conduce Agustín Rossi informó que, en el marco de las acciones para colaborar ante la pandemia del coronavirus Covid-19, comenzó a trasladarse el Hospital Militar Reubicable (HMR) de la Fuerza Aérea Argentina para ser instalado en la ciudad de Buenos Aires en las cercanías del Hospital Aeronáutico Central, ubicado en el barrio de Pompeya.

Los módulos del hospital, que comenzaron a reubicarse hoy desde El Palomar, cuenta con dos unidades de terapia intensiva y tiene la posibilidad de extender ese servicio a cuatro espacios preparados para esa clase de cuidados.

Además, el centro sanitario móvil cuenta con capacidades de cirugía, post operatorio, recepción de emergencia (shock room), odontología, radiología, internación general, aislamiento (24 camas); y servicios de laboratorio, cocina, baños y generadores eléctricos.

Noticias relacionadas

Ya son dos los Hospitales Militares Reubicables que proveen las Fuerzas Armadas Argentinas, uno en Campo de Mayo y otro en Pompeya (CABA), con el fin de contribuir a la ampliación del sistema de salud nacional, en el marco de la pandemia mundial.

Antecedentes:

Este Hospital Militar Reubicable tuvo una importante participación en misiones de paz internacionales desde su primer despliegue en el exterior en 1993. Esa unidad sanitaria de la Fuerza Aérea Argentina, conformada por módulos que pueden ser transportado en los aviones Hércules c130, cumplió servicios en Mozambique, Kosovo, Haití y Chile.

Your browser does not support the video element.

Traslado del hospital a Pompeya.

Como parte del componente argentino en la misión de paz en Haití, este hospital reubicable de la Fuerza Aérea tuvo una participación destacada durante la crisis humanitaria generada en ese país por un terremoto en 2010, siendo el único centro médico que quedó en funcionamiento en la ciudad de Puerto Príncipe, luego de ocurrido el movimiento sísmico que causó miles de muertos.