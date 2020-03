Boris Johnson, primer ministro británico, REUTERS

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que dio positivo por coronavirus y está procediendo a autoaislarse, aunque seguirá liderando la respuesta de su gobierno a la pandemia.

Un portavoz de Downing Street dijo que Johnson, de 55 años, experimentó síntomas leves el jueves, un día después de comparecer en la sesión de control parlamentaria en la Cámara de los Comunes.

"Durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y di positivo por coronavirus", dijo Johnson. "Ahora me estoy autoaislando, pero seguiré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras combatimos este virus".

