Artistas en ArgentinaCanta ante cuarentena por coronavirus

León Gieco, Abel Pintos, Jairo, Teresa Parodi y Soledad Pastorutti, son algunas de los más de 35 figuras de la música popular argentina que unieron sus voces para interpretar juntos una emotiva versión de “Como la cigarra”.

Estrofas como la del estribillo de la canción que expresa “Cantando al sol como la cigarra/Después de un año bajo la tierra/Igual que sobreviviente/Que vuelve de la guerra”, se escucharon como un conjuro contra la dura situación que provoca la pandemia de coronavirus.

El clásico de María Elena Walsh ambientó el especial #ArgentinaCanta iniciativa propuesta por Juan Carr, mentor de la organización Red Solidaria, quien convocó al reconocido tecladista y arreglador Lito Vitale para reunir a reconocidos intérpretes argentinos y ponerse al frente de la dirección musical del registro.

"Cada uno cantó una parte breve de la canción, mi trabajo fue tratar de que convivieran las voces en una misma canción", contó Vitale.

El músico y compositor de larga trayectoria en la escena especificó que tuvo poco tiempo para hacer el trabajo ya que "esto me lo encargó Juan Carr hace un día y medio”.

La propuesta contó con producción de video a cargo Ariel Hassan, encargado de reunir los aportes de un elenco musical que aportó sus voces desde la cuarentena obligatoria.

La exhibición de #ArgentinaCanta se concretó 10 minutos antes del ya tradicional aplauso que reconoce el esfuerzo de los profesionales de la salud encargados de tratar y contener el Covid-19.

Las voces que completaron el staff musical fueron las de Pedro Aznar, Ligia Piro, Víctor Heredia, Lula Bertoldi, Wos, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich, Nahuel Pennisi, Nacha Guevara y Marcela Morelo.

También dijeron presentes Alejandro Lerner, Mica Vita, Luciano Pereyra, Kevin Johansen, Elena Roger, Liliana Herrero, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristimuño, Palo Pandolfo, Julia Zenko, Georgina Hassan, Gabo Ferro, Coti Sorokin, Mavi Díaz, Emiliano Brancciari, Gustavo Santaolalla, Liliana Vitale, Patricia Sosa, Franco Luciani y Javier Malosetti.

Cada una de esas personalidades le envió a Vitale un fragmento cantado diferente de “Como la cigarra”, dando forma a un inusual esfuerzo colectivo.

"El aporte que hace la música es acompañar y emocionar, corroborar que todos estamos en la misma, aunque tengamos realidades diferentes ", resaltó Lito