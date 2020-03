Detención de Nolberto Solano en Perú

El ex futbolista peruano Nolberto "Ñol" Solano, de destacado paso por Boca a mediados de la década de 1990 y actual ayudante de campo del entrenador Ricardo Gareca en el seleccionado de su país, fue detenido en Lima por violar la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus.





Solano, de 45 años, no respetó el aislamiento social impuesto por el gobierno de Perú y fue sorprendido en una reunión junto a otro ex futbolista, Pablo Zegarra, con música a todo volumen y varias personas, lo que motivó a los vecinos a informarle a la policía, que llegó al domicilio y procedió a la detención de ambos ex jugadores, según informó la emisora radial Radio Programas del Perú respecto de un hecho que sucedió anoche.

"No busquen alarmar más un problema que todos conocemos", declaró el "Ñol" ante las cámaras de televisión poco después de ser detenido.





Solano, nacido en la ciudad peruana de Callao, inició su carrera en Sporting Cristal y luego jugó para Deportivo Municipal hasta que llegó a Boca, donde participó entre 1997 y 1998 de 32 partidos, anotó cinco goles y fue compañero del astro Diego Armando Maradona, entre otros destacados jugadores.

Boca le vendió al Newcastle inglés donde tuvo una destacada trayectoria y luego vistió las camisetas del West Ham, Leicester, Hulk City y Hartepool United, donde concluyó su carrera en 2012, y también tuvo un breve paso por el Larisa de Grecia y el Universitario de Deportes de su país.