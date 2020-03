Los pulmones son los más afectados por el coronavirus.

Un médico estadounidense utilizó la realidad virtual para crear un video que muestra los efectos que tiene el coronavirus en los pulmones de las personas infectadas. En el video, realizado por Keith Mortman, jefe de cirugía torácica del Hospital Universitario George Washington, se pueden observar los pulmones de uno de sus pacientes, de casi 60 años. Las zonas, dañadas por el virus se ven de color amarillo en las imágenes, mientras que los tejidos sanos aparecen de color azul.

El paciente "inicialmente tenía fiebre y tos no productiva como muchas otras personas. Acudió a un hospital cercano con síntomas respiratorios, y estos síntomas respiratorios progresaron bastante rápidamente, hasta el punto que tuvo que ser intubado y puesto en un respirador artificial", declaró el médico durante una entrevista con la cadena WJLA.

Mortman admitió que "es muy alarmante ver" estas imágenes. "Lo que está viendo en este video es realmente un daño extenso en el pulmón y puede ver en colores vivos cómo afecta no solo ambos pulmones, sino también muchas partes diferentes de ambos pulmones", declaró.

Noticias relacionadas

En ese contexto, destacó que con su video quiere "educar" a las personas que "todavía no hacen caso a las advertencias, no se quedan en casa, no toman precauciones, no se lavan las manos". "Realmente quiero que puedan verlo y entender el daño que sufren los pulmones y la gravedad de la enfermedad. Y por qué es tan importante tomar precauciones", subrayó.