Stefy Xipolitakis junto a su familia cantando en contra del coronavirus.



Alentados por el deseo de generar conciencia sobre la importancia de respetar las medidas de prevención impuestas por el Gobierno para combatir el avance del conronavirus, la familia Xipolitakis decidieron usar su tiempo de confinamiento para crear la canción.

En el video, que tiene a Stefy como protagonista, se puede ver a su madre Elena acompañándola con la guitarra y también a su hermano Nicolás, a su papá Manuel y a su novio, Sebastián Pelisch. Todos ellos comparten el espacio de aislamiento , por eso se los ve juntos entonando algunas frases del tema. Vicky, la estrella de la familia, se encuentra en su casa junto a su pequeño hijo Salvador Uriel. Desde allí participó también del clip. Su lugar, claro, fue destacado: es la encargada de entonar la frase final y de dar una última recomendación a los oyentes.

"Un virus se corona como dueño del mundo. Y de repente despertamos y todo cambió. Tomemos como obligación. Te esfuerzas tú, me esfuerzo yo. La humanidad corre peligro, hay que salvarla", expresa otro tramo de la canción.

El clip fue compartido por Stefy en su cuenta de Instagram junto al siguiente texto: "Juntos podemos lograrlo. Yo me quedo en casa, vos también". Allí, la expanelista de Incorrectas contó que su aporte fue hecho con amor y le agradece al presidente Alberto Fernández por las medidas tomadas.

Vicky, por su parte, escribió junto a su posteo: "Por favor, no salgan de sus casas, es la única manera de parar este virus Covid19". Y agregó: "Familia Xipolitakis, aunque estemos lejos sé que estamos cerca. Ojalá nos veamos pronto, me hacen mucha falta; pero mi deber de madre me llama y hoy la prioridad es cuidar y proteger a mi hijo. Estamos aislados, solitos, respetando la cuarentena con mucha precaución. Gracias gran papá @xipolitakismanuel por hacernos llegar alimentos, como lo hiciste siempre. Los amo, familia".