Sol Pérez.

Sol Pérez transita la cuarentena en la casa de su novio y solo sale para cumplir con su trabajo y para pasar estos días de encierro suele sumarse a divertidos retos que circulan en redes sociales.

En las últimas horas saludó a sus seguidores en su Instagram con un primer plano de su rostro que sorprendió y generó miles de comentarios y halagos.

"Sos una diosa", "No podes ser tan hermosa", "Estas mas buena que el guisardo de mi abuela", fueron algunos de los mensajes que recibió la modelo y conductora de RADIO LATINA.

Ahora volvió a dar que hablar con una selfie sensual desde la pileta de su casa: "Cuarentena como modo de conectarse con uno mismo", fue su reflexión y los halagos no volvieron a tardar en aparecer.

Hace unos días, Pérez y el empresario se sumó a un desafío increíble y se animó a retar a Pico Mónaco y su novia a que lo hagan.

Ver esta publicación en Instagram Buen día ❤️🤗 Una publicación compartida por Sol Perez (@lasobrideperez) el 26 de Mar de 2020 a las 7:11 PDT

La ex Chica del Clima no descuida un solo momento su figura y a pesar de las restricciones se las ingenia para no perder la rutina.