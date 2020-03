Colas en plena cuarentena.

A una semana del inicio de la cuarentena obligatoria en todo el país por la pandemia del coronavirus, los cajeros automáticos se convirtieron en un punto de concentración con largas filas. Concordia, Entre Ríos, fue uno de los lugares con enorme concurrencia desde altas horas de la mañana del viernes con motivo del cobro de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y jubilaciones.

Uno de los bancos con mayor concurrencia fue el Nuevo Banco de Entre Ríos, ubicado en la esquina de Gregoria Pérez y avenida Roberto Tavella de la ciudad entrerriana. La extensión de la fila fue de al menos 3 cuadras y media.

El viernes 27 de marzo están abonando beneficios a los que tienen la Asignación Universal por Hijo y también otros planes sociales. Por directiva de la autoridad monetaria, el dinero puede sacarse de un cajero de cualquier banco sin pagar comisiones. Sin embargo, los bancos suelen permitir extraer mayores cantidades en los cajeros propios que en los de otras entidades.

Según relatan vecinos de otros puntos de Concordia, también hay largas filas en los cajeros automáticos que el NBER tiene en la intersección de Rawson y Sarmiento; como en el céntrico de Urquiza y Buenos Aires.

El Central afirmó que los bancos tiene suficiente liquidez para abastecer a las personas y que existen otros puntos de retiro de dinero, como 18.000 comercios (generalmente, supermercados y cadenas de farmarcias).