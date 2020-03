Coronavirus, REUTERS.

Se confirmó una nueva muerte por Coronavirus en Argentina. Se trata de un hombre de 81 años en Mendoza. Había viajado en un crucero. Se convirtió en la víctima número 14 de la pandemia en nuestro país.

La víctima llegó el 17 de marzo a la provincia, tuvo control médico domiciliario y estuvo sin fiebre hasta el 24 de marzo. Ese día tuvo problemas respiratorios y se ordenó su internación en el Hospital Español.

Desde que llegó de su viaje Eduardo Muñoz se aisló y luego comenzó con la sintomatología a medida que avanzaban los días, finalmente se dispuso su internación y hoy se produjo el deceso. Su familia esta aislada y controlada por las autoridades sanitarias provinciales.

Los reactivos de Coronavirus se hicieron en Mendoza y dieron positivo, de igual manera se enviaron al instituto Malbrán para confirmar el diagnostico.

Con este caso, son nueve en total los enfermos en Mendoza, mientras que se espera el resultado de otros 30 análisis. Otros 43 evaluaciones dieron negativo.

