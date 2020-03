Sergio Massa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció hoy que el lunes la Cámara baja comenzará a transferir a instituciones de salud el monto correspondiente a los subsidios que percibían los diputados, así como el dinero en concepto de pasajes que los legisladores no utilizaron a raíz del aislamiento social dispuesto por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus.





"El lunes empiezan las transferencias a las instituciones de salud, al Malbrán. Le quitamos a los diputados lo que tenían en materia de subsidios y van a ir a las instituciones sanitarias, al sistema de salud público de la Nación", precisó Massa en declaraciones a CNN Radio.

En ese marco, puso de relieve que la medida fue adoptada a través de una resolución que firmó recientemente y que incluirá, además, el monto correspondiente a los pasajes aéreos que los diputados no utilizaron debido a que no se realizaron sesiones, tras la declaración de la cuarentena obligatoria para contener la expansión del coronavirus.





"A algunos les puede gustar o no pero la emergencia lo amerita", afirmó Massa, quien detalló que "ese ahorro que asciende a 7 millones de pesos en pasajes, también lo estamos transfiriendo al sistema de salud, más los 21,7 millones de subsidios".

A eso, precisó el titular de la Cámara baja, se sumará el monto del congelamiento salarios, unos 43 millones de pesos "que también serán utilizados para el sistema de salud".





Massa había dispuesto a través de una resolución transferir ese monto a las instituciones de salud que lo recibirán vía transferencia a partir del lunes.

Se trata de 100 mil pesos que percibía cada diputado: el bloque del Frente de Todos eligió distribuir el dinero entre el Instituto Malbrán, nuevos hospitales modulares, el Hospital Garraham y las organizaciones “Locos”, “Bajitos para la Niñez” y “Juventud Desprotegida”, en tanto, todos los subsidios del interbloque Juntos por el Cambio se destinarán sólo al Malbrán.

Además, Massa anticipó que el lunes se realizará la primer reunión de comisión de manera virtual, a través de una videoconferencia que mantendrán los diputados que integran ese cuerpo con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a partir de un pedido de los propios legisladores.





Massa resolvió ayer a través de una resolución la conformación de las 46 comisiones permanentes de la cámara baja, que quedaron casi en forma pareja repartidas entre el oficialismo y la oposición, aunque el Frente de Todos presidirá las más importantes.





Esta tarde, a las 15, el titular de la Cámara baja encabezará la quinta videoconferencia, desde que se inició la cuarentena, de la que participarán jefes de bloques de las distintas fuerzas con representación parlamentaria.