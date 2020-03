Coronavirus, Argentina.

Luego de que hoy se registrara la primera víctima fatal por coronavirus en Río Negro, esta tarde se conoció que un hombre murió en Mendoza. Tenía 81 años y había hecho un viaje recientemente en un crucero. De esta manera, en todo el país se registran 15 personas fallecidas a causa del Covid-19.

En conferencia de prensa, la ministra de Salud de la provincia, Ana Nadal, confirmó el deceso y dio más detalles.

Eduardo Muñoz había estado en un crucero. A Mendoza llegó de regreso el 17 de marzo y fue internado en grave estado el miércoles 25 con una insuficiencia respiratoria grave. Según se pudo averiguar, estando en el crucero hubo dos personas con síntomas y el viaje se suspendió.

Además se confirmó que el hombre que había sido repatriado el martes desde Miami y hacía su aislamiento obligatorio en un hotel de Recoleta y murió en el hospital Fernández, estaba infectado.

La víctima, de 70 años, llegó el martes 24 en el vuelo 1305 desde Miami junto a su esposa. Diecisiete pasajeros de ese vuelo fueron llevados al Hotel Deco Recoleta, en la calle Suipacha 1359, para el aislamiento obligatorio que cumplió hasta que comenzó con síntomas similares a los de la nueva cepa del coronavirus que ya dejó 13 muertos en el país y un total de 589 infectados confirmados hasta ayer a las 19.

