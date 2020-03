Aerolíneas Argentinas y su intenso trabajo por la repatriación.

Dos vuelos de Aerolíneas Argentinas arribaron en la tarde y la noche de este viernes 27 de marzo, procedentes de Miami y Cancún respectivamente en el marco de los vuelos especiales programados para traer de regreso a los argentinos que quedaron varados en el exterior cuando se impusieron las restricciones destinadas a mitigar la propagación del coronavirus.

Entre esta madrugada y la mañana de este viernes aterrizaron tres vuelos, uno de Qatar Airways, que procedente de San Pablo tocó pista a las 2,51, y dos de Aerolíneas Argentinas, uno a las 3,34 que había partido ayer desde Madrid y otro a las 6,43 que venía de Miami.

Mientras que por la tarde se concretó el arribo de otro vuelo de Miami a las 18,10 y uno de Cancún a las 21,10, que se convirtió en el último en aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, que si bien estará operativo, no recibirá ni despachará más vuelos, cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Nacional en cuanto a la suspensión de los vuelos especiales y el cierre de fronteras.

Un día antes, el jueves 26 de marzo, se registró un movimiento de ocho vuelos, uno de Lufthansa Cargo, procedente de Frankfurt; dos de Aerolíneas Argentinas, desde Punta Cana y Miami; tres de Latam, uno procedente de San Pablo y dos de Santiago de Chile; uno de Eastern Airlines procedente de Miami y uno de Cubana de Aviación, que llegó desde La Habana.

Fuentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmaron a Télam que "no habrá por el momento más vuelos especiales", aunque admitió que "se están analizando pedidos" de algunas aerolíneas para realizar algunos desde Europa y Estados Unidos para trasladar a extranjeros que se encuentran en el país y que podrían, a su vez, traer argentinos desde el exterior.

"Se analizará cada pedido en particular y se resolverá en consecuencia, de acuerdo a las directivas emanadas del presidente de la Nación", indicaron las fuentes a dicho medio.

En tanto, fuentes de Cancillería reportaron que aún quedan más de 10 mil argentinos sin poder regresar al país, que tendrán que "esperar" que las condiciones sean más favorables para concretar su traslado, mientras las sedes diplomáticas recibieron instrucciones para ocuparse de atender la situación de los "varados".