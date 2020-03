Zabaleta y Katopodis recorrieron la obra del Hospital de Emergencia de Hurlingham

El intendente Juan Zabaleta, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrieron la obra del Hospital Modular de Emergencia que el gobierno nacional construye en Hurlingham para atender la emergencia sanitaria y hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Está ubicado en el mismo terreno donde funciona el Hospital “Papa Francisco” (ex UPA 24 hs), en Veragua y Aristizábal, en la localidad de Villa Tesei. Ya se terminó la platea de hormigón y se continúa trabajando para concluir lo antes posible.

Durante la recorrida, el intendente destacó la decisión del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof de avanzar con estas obras y agradeció el acompañamiento y el compromiso del Ministro. “Va a contar con 52 camas de internación, 28 camas de terapia intensiva; 1200 metros cuadrados de construcción, que va a funcionar como un complemento del Hospital Papa Francisco para atender la situación de la pandemia”, destacó.

A su vez, remarcó las medidas que se están adoptando desde el Municipio para hacer frente al Covid-19: “Tenemos un Comité de Emergencias que va evaluando la situación diariamente, estamos garantizando que los chicos puedan seguir recibiendo el Servicio Alimentario Escolar en sus casas, que haya un sistema de control estricto del cumplimiento de la cuarentena con la policía de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas federales y el personal de seguridad del municipio, y tenemos a todos los efectores de salud en marcha para cuidar a los vecinos”.

El gobierno nacional lleva adelante la construcción de 8 Hospitales Modulares de Emergencia completamente equipados, cinco de los cuales estarán en el conurbano bonaerense, y otros tres en Chaco, Córdoba y Santa Fe.

En la recorrida también estuvieron presentes el secretario de obras Públicas de la Nación, Martín Gill, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Damián Selci, el presidente del Consejo Escolar, Jorge Verón, y funcionarios municipales de las áreas de salud, educación y seguridad, entre otros.