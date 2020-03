Recorrido por hospital español en medio de coronavirus

Un video difundido en las últimas horas muestra un recorrido por el interior del hospital Severo Ochoa de Madrid que muestra un dramático escenario por el coronavirus.

Unas instalaciones completamente desbordadas, con enfermos de COVID-19 distribuidos por los pasillos, los más afortunados acostados en camas, sillones o sillas.

Y otros, aparentemente más jóvenes, tirados literalmente por el suelo sobre finas colchonetas.

La situación en España es desesperante con más de 5600 muertos y con nuevos contagios minuto a minuto que lo convierten en uno de los principales focos de conflicto del mundo.