Coronavirus, China, REUTERS.

En China investigan que el coronavirus puede transmitirse de madre a hijo a través del útero. Estas nuevas investigaciones se desprenden de dos artículos no relacionados publicados este en la revista Journal of the American Medical Association.

Médicos del Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan, en Hubei ponen de ejemplo el caso de una mujer que dio a luz varias semanas después de adquirir el virus. Ocurrió que dos horas después del parto, se reveló que el recién nacido tenía niveles elevados de las inmunoglobulinas IgG e IgM, que actúan como anticuerpos específicos para el covid-19.

En otra investigación, el Hospital Zhongnan, analizaron muestras de sangre de seis neonatos en busca de anticuerpos para el SARS-CoV-2 y encontraron que dos de ellos también tenían altas cantidades de IgM.

"Se podría suponer que la detección [de IgM] en un recién nacido refleja razonablemente su producción fetal después de la infección en el útero", explican.

Los bebés no han dado positivo para el virus y no está claro si alguno de ellos estuvo realmente infectado o si podría haber otra razón para la presencia de IgM.

El equipo investigador explicó que "se necesitan más estudios", pero considera que son datos importantes para "comprender las características serológicas de los bebés cuyas madres están infectadas con el SARS-CoV-2".

