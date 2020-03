Wuhan, REUTERS.

La ciudad china de Wuhan, origen del nuevo coronavirus, se abría hoy progresivamente al mundo tras dos meses de aislamiento casi total, pero los recién llegados eran cuidadosamente escrutados por personal vestido con atuendos de protección integral.

De manera muy simbólica, el primer tren de pasajeros autorizado desde el inicio del confinamiento se detuvo poco después de medianoche en la estación de Wuhan.

La imagen se divulgó en todos los medios locales.

A bordo iban decenas de habitantes bloqueados en el exterior de la ciudad desde finales de enero, cuando las autoridades decretaron una cuarentena para intentar frenar la epidemia.

Hasta ahora, nadie podía ingresar en la ciudad, salvo personal médico y trabajadores encargados de suministrar bienes de primera necesidad.

Pero desde el miércoles las autoridades están levantando progresivamente las restricciones.

El metro de Wuhan volvió a abrir el sábado y las líneas de autobús están otra vez funcionando, pero algunos centros comerciales siguen cerrados. Y los habitantes se siguen protegiendo con mascarillas y evitan los lugares con demasiada gente.

Los habitantes deberán esperar hasta el 8 de abril para poder salir de Wuhan, fecha en la que también volverán a abrir los aeropuertos de la ciudad.

Y los que desean entrar en la ciudad son cuidadosamente escrutados: toma de temperatura, control de identidad y preguntas sobre sus anteriores desplazamientos.

También deben presentar en su teléfono un código QR, que hace las veces de salvoconducto y certifica que están "sanos".

Todo el proceso se realiza ante personal que lleva mascarillas, gafas de protección y combinación integral.

Los primeros casos de coronavirus aparecieron en diciembre en Wuhan. Y la ciudad paga un duro precio por esta epidemia, con más de 50 mil personas contaminadas y más muertos que cualquier otra ciudad en China. Un total de 2 mil 538 decesos, según las cifras oficiales.