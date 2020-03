El hombre detenido.

En el Hotel Buenos Aires a las tres de la tarde de hoy entró un hombre vestido como médico para intentar sacar a su mujer del lugar, donde cumple el aislamiento obligatorio como todo pasajeros que llegan al país desde lugares de pandemia. Lo descubrieron y ahora lo investiga la Justicia.

El hombre llegó y se sentó en el lobby del hotel que administra “La Bancaria”, en Suipacha 854. Le dijo a un integrante del equipo de salud mental del Gobierno porteño que llevaba medicación para la paciente de la habitación 301, a quien nunca identificó. Como nadie fuera de los equipos de salud puede tener contacto con las personas en cuarentena, la doctora se ocupó de acercarla la medicación a la pasajera que le comentó, al pasar, que quería sacar dos valijas.

Unos minutos después vieron al supuesto médico salir del ascensor con dos valijas y fue interceptado por uno de los voluntarios. Como lo acusaban de romper la cuarentena, en ese momento se presentó como médico, dijo “yo sé de estas cosas” y finalmente admitió que era el marido de la mujer de la habitación. El hombre es odontólogo.

Los funcionarios llamaron a la Policía -interviene la comisaría 1A y el Juzgado Federal 9- y se lo aisló en una habitación. Finalmente el Juzgado determinó que la Policía acompañara al hombre a su domicilio, donde deberá cumplir los 14 días de cuarentena obligatoria, además se le revocó el permiso de circulación y quedó notificado de las implicancias penales que aplicarán en caso que viole el aislamiento obligatorio.

Un total de 2114 pasajeros arribados en los últimos días a Ezeiza y al puerto de Buenos Aires permanecen en 19 hoteles preparados por el Gobierno de la Ciudad para iniciar la cuarentena y hacer una evaluación de su estado clínico. A la vez, hasta las 18 ya han egresado 334 pasajeros, todos derivados a sus domicilios particulares para continuar con el aislamiento.

