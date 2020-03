Emoción de médica aplaudida en Gran Bretaña

Tayla Potter, una médica de Basingstike, Reino Unido, lloró de emoción cuando los vecinos de su calle comenzaron a aplaudirla mientras salía de su casa a cumplir su turno en el hospital de North Hampshire en medio de la pandemia de coronavirus.

Conmovida y con las manos en la cabeza ante el repentino gesto, la sanitaria no pudo contener las lágrimas, mientras sus padres y su hermana observaban.

La iniciativa se produjo luego de que algunas personas publicaran, mediante un foro local, que debían unirse al aplauso nacional dirigido a los sanitarios, previsto para las 20:00 horas. No obstante Ali, madre de la Tayla, mencionó que su hija mayor estaría trabajando desde las 16:00 horas, por lo que decidieron adelantar el agradecimiento.

Además de los aplausos, también le dieron algunos regalos y una torta casera. La madre aseguró que Tayla estaba sorprendida y no podía creer que la gente se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo. El gesto fue tan emotivo que apenas podía hablar, diciendo que "simplemente ama su trabajo".