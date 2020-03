Coronavirus en Francia, REUTERS

La Agencia Espacial Europea compartió una serie de videos que revelan la significativa disminución de los niveles de dióxido de nitrógeno, un gas nocivo emitido por automóviles e instalaciones industriales, en tres países europeos: Italia, España y Francia.

Las animaciones muestran la fluctuación de emisiones del 14 al 25 de marzo de 2020, en comparación con el promedio mensual de concentraciones del 2019. El cambio ha sido registrado, sobre todo, en grandes ciudades, como Milán, Madrid y París y se atribuye al cierre de urbes y países enteros como medida para frenar la propagación del brote del coronavirus.

New #NO2 map available for #Italy- based on data from @CopernicusEU #Sentinel5P and processed by @KNMI/@esa.

🛰️images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019.

Read more: https://t.co/0gXGSaJAed pic.twitter.com/UCV6RN0C0U — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 27, 2020

Científicos del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos obtuvieron los datos del satélite Copernicus Sentinel-5P, después de monitorear el clima y la contaminación de Europa.

"Al combinar datos durante un período específico de tiempo, 10 días en este caso, la variabilidad meteorológica se promedia en parte y comenzamos a ver el impacto de los cambios debido a la actividad humana", explicó Henk Eskes, investigador del KNMI.

New #NO2 map available for #Spain - based on data from @CopernicusEU #Sentinel5P and processed by @KNMI/@esa.

🛰️images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019. https://t.co/LkFtGd1l7I pic.twitter.com/KsoZJBkoUE — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 27, 2020

"La química en nuestra atmósfera no es lineal. Por lo tanto, la caída porcentual en las concentraciones puede diferir algo de la caída en las emisiones. Los modelos de química atmosférica, que representan los cambios diarios en el clima, en combinación con técnicas de modelado inverso, son necesarios para cuantificar la emisión en función de las observaciones satelitales", señaló Eskes.

Asimismo, el equipo de KNMI empezó a trabajar junto con científicos de todo el mundo, para elaborar un análisis más detallado que les ayudaría a estimar la influencia de las medidas de cierre. Para su realización, los investigadores deben emplear datos terrestres, meteorológicos y modelos inversos que les permitirían interpretar las concentraciones observadas.

New #NO2 map available for #France - based on data from @CopernicusEU #Sentinel5P and processed by @KNMI/@esa.

🛰️images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019. https://t.co/LkFtGd1l7I pic.twitter.com/mQXxWDSBiy — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 27, 2020

Mientras tanto, los científicos pudieron ver una significante variabilidad atribuida a las condiciones climáticas cambiantes, en los países del norte de Europa, entre ellos los Países Bajos y el Reino Unido.

"Las características especiales del satélite Copernicus Sentinel-5P, con su alta resolución espacial y su capacidad precisa de observar gases, traza comparativas con otras misiones de satélites atmosféricos, permiten la generación de estas mediciones únicas de concentración de dióxido de nitrógeno desde el espacio", concluyó Claus Zehner, gerente de la misión Copernicus Sentinel-5P de la ESA.

Por su parte, el director de Programas de Observación de la Tierra de la ESA, Josef Aschbacher, destacó que la cooperación entre la ESA y el KNMI resulta "muy valiosa" y muestra "la importancia de los análisis complementarios de diferentes organizaciones asociadas". Por otro lado, enfatizó que el Copernicus Sentinel-5P es "el mejor satélite equipado para monitorear las concentraciones de dióxido de nitrógeno a escala global".