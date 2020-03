Francia y pruebas contra el coronavirus, CANAL 26

La hidroxicloroquina es uno de los medicamentos que están dando mejores resultados ante la enfermedad del coronavirus y los primeros resultados son alentadores de cara a conseguir una cura para el COVID-19.

El Gobierno de Francia puso en marcha un decreto para autorizar la prescripción del medicamento en los hospitales del país. Se realizará de esta manera solamente durante "estado de emergencia de salud" y con una estricta supervisión médica.

Your browser does not support the video element.

Su receta solo será posible en el hospital y si los médicos lo consideran útil. Además, será especialmente supervisado para controlar posibles desarrollos de alguna afección cardíaca como posible efecto secundario.

Noticias relacionadas

El profesor francés Didier Raoult realizó un ensayo clínico con 80 pacientes y confirmó su efectividad. Y no es el único ensayo que lo recomienda. Otro nuevo estudio de IHU Méditerranée Infection recomienda una terapia dual que combina hidroxicloroquina y un antibiótico pulmonar. Los efectos, en este caso, han sido confirmados por las pruebas y observaciones en 500 pacientes en el estado de Nueva York.

Así lo concluyó Raoult, quien anunció "la demostración in vitro de la sinergia hidroxicloroquina/azitromicina para contrarrestar la replicación de Sars-Cov2".