Fumigación extrema en China.

Mientras en diferentes partes del mundo, incluída la Argentina, avanza la pandemia de Coronavirus; en China da la sensación de haber sido relativamente controlada. De hecho, desde hace ya varios días, han bajado notablemente los casos de contagio, muchos de los cuales ha sido importados. Como fuera, las cifras de infectados y muertos ha cambiado de manera abismal.

Al respecto, se han difundido impactantes imágenes que, al menos, podrían explicar las razones por las cuales el Gobierno de China pudo frenar la pandemia.

Más allá de aislamientos y tratamientos médicos, lo concreto es que en las calles -sobre todo de Wuhan- es cosa de todos los días ver a policías que lucen unos cascos especiales, que a muchos les han llamado la atención.

Estos cacos no son como cualquier otro: tienen un sistema de cámaras infrarrojas que permiten detectar a las personas que están contagiadas con el Covid-19.

Esto se debe a un sistema de temperatura, tal como podemos ver en uno de los videos de esta nota.

Cascos especiales contra el Coronavirus.

Otra medida adoptada fue la de implementar estrictas fumigaciones. En algunos casos es sobre las veredas y asfalto de las calles y corre por cuenta y cargo de un verdadero ejército de "Stormtroopers" (muy similiares a los vistos en la saga de Star Wars) que recorren las ciudades en equipo.

Ejército de Stormtroopers contra la pandemia.

Pero también hay espacios, muy curiosos, de desinfección callejera para las personas.

Los hay de varios tipos, por lo que parece todos muy efectivos para controlar el avance de la pandemia en China.

Rociadores en las calles.