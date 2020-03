Lionel Messi, REUTERS.

El Barcelona anunció que reducirá los salarios de sus futbolistas y personal con el propósito de mitigar los efectos económicos por la crisis generada por el coronavirus.

Lionel Messi anunció que todo el plantel del Barcelona acepta una reducción del 70% de sus salarios para ayudar a la economía del club ante la fuerte crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

De esta manera, el futbolista argentino terminó con una semana llena de versiones que indicaban que no había acuerdo entre la directiva del club catalán y los jugadores para la baja en los sueldos.

Messi confirmó que cobrarán un 70% menos y que ayudarán económicamente para que todos los empleados del Barcelona puedan cobrar sus sueldos durante el Estado de Alarma decretado por el gobierno español.

"Nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una bajada del sueldo que percibimos, porque percibimos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido", dice el comunicado publicado por Messi.

España se encuentra en cuarentena desde el 14 de marzo y sus ciudadanos solo pueden salir de sus hogares para realizar asuntos esenciales. Se espera que el lapso de confinamieto se extienda este fin de semana una vez que finalice el período inicial de 15 días.

El país ibérico es el segundo más afectado de Europa por la pandemia por detrás de Italia, con un número de muertos que supera los 4.000. Más de 56.000 personas han dado positivo por el virus.

"Al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el Estado de Alarma, vamos a hacer unas aportaciones para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure la situación", agrega.