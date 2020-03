Los JJ.OO. se postergarán debido al coronavirus.

Luego de la suspensión por la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, finalmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, de acuerdo a la información que confirmó el Comité Olímpico Internacional.

El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Toshiro Muto, había asegurado hoy que no se había decidido "ninguna fecha específica" para la realización de la competencia olímpica que fue postergada a causa de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, aunque luego se conoció la fecha oficial.

Un rato después de estas declaraciones, el Comité Olímpico Internacional hizo oficial la decisión de los organizadores de realizar los JJ.OO entre julio y agosto del año que viene, tal como estaban pautados para este año.

Noticias relacionadas

En los últimos días también se había analizado adelantar la competencia para marzo o abril del próximo año, es decir en la primavera y no en el verano de Japón, pero muchos atletas se oponían porque necesitan más tiempo de preparación para llegar en condiciones ideales luego del largo parate que tendrán este año por el coronavirus.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa