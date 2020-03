Coronavirus.

La mayoría de las mascarillas que el gobierno holandés había pedido a China no cumple con los criterios de seguridad necesarios y fueron devueltas.

Las mascarillas, unas 600.000, ya habían sido distribuidas por los hospitales holandeses, aunque se desconoce si se han llegado a utilizar. Se trata de casi la mitad de un lote de 1,3 millones que se había comprado a China.

La situación ahora es de alerta, puesto que si el personal sanitario las hubiera utilizado -algo que aún no se ha podido confirmar- para estar en contacto con pacientes críticos por COVID-19 podrían no haber estado protegidos.

El diario holandés nos.nl señala que una responsable de un hospital rechazó el material al verlo.

Según el Ministerio de Sanidad de Países Bajos no cumplían con los requisitos. El problema principal está en que no se ajustan bien a la cara o tienen membranas que no funcionan correctamente.

Por otra parte, los filtros son demasiado finos para detener las partículas del COVID-19, no son de calidad FFP2 ni de menor nivel de seguridad FFP1. Por todo ello, se estima que estas mascarillas defectuosas ponen en riesgo a profesionales sanitarios.

