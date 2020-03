Duro mensaje de médico español.

En pleno avance de la pandemia global de Coronavirus en casi todo el mundo, y muy especialmente en lugares de Europa como Italia y España, un médico en Madrid hizo una dura denuncia que desnuda situaciones que no salen fácilmente a la luz.

Este médico, dolido y sentado frete a su cámara web denuncia que en España le quitan los respiradores a pacientes infectados e internados, mayores de 65 años de edad.

"Me cuesta mucho transmitir este mensaje, se me están cayendo las lágrimas", comenzó su relato.

"Me han llegado ya algunos audios diciendo que a personas mayores a 65 años le están quitando los respiradores en Madrid", continuaba en llanto.

Y proseguía: "Las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores suficientes y se los quieren dar a los más jóvenes".

En su video, el médico español -muy consternado- hizo escuchar varios de esos audios mencionados, en los que la gente, familiares de víctimas, se quejan desesperadamente por la dramática situación.

Por su lado, el médico continuó: "Tengo varios mensajes en este momento: solidaridad. Voy a ponerme en contacto con gente de China para que trasladen al Gobierno chino, ya que han contenido la pandemia, a ver si nos pueden mandar respiradores, como muestra de solidaridad".

Finalmente, lanzó su mensaje al Gobierno español: "Señores, ustedes actuaron tarde,son los responsables de esta crisis que tenemos en España, sanitaria, económica y social. ¿No creen ustedes que será justo que se quiten los sueldos durante el tiempo que esto dure, y destinen sus sueldos a comprar más respiradores para evitar que estas personas estén muriendo?".

Y culminó: "Lo que ustedes están haciendo, directa o indirectamente, tiene solo una palabra: genocidio".