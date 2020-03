Controles en el Puente Pueyrredón ante la cuarentena, CANAL 26

Canal 26 reflejó cómo se realizan los controles en uno de los principales acceso a la Ciudad de Buenos Aires: el Puente Pueyrredón.

Un cruce que habitualmente se encuentra colapsado de autos, durante la cuarentena muestra poca circulación vehicular y todos pasan por los controles policiales.

Luego de que se constate que los conductores tienen los certificados para poder circular así como el necesario para ingresar a Capital Federal, el vehículo continúa su camino.

Luego de un comienzo con algunas demoras, los controles son cada vez más rápidos y efectivos, por lo que las personas que deben salir a trabajar pierden el menor tiempo posible.