Hidroxicloroquina.

Es la piedra fundamental para el tratamiento del lupus y se usa en otras enfermedades autoinmunes. Está en faltante desde que cobró notoriedad como potencial tratamiento de COVID-19.

Hidroxicloroquina. Muchos no habían escuchado nunca el nombre de ese viejo fármaco contra la malaria al que el nuevo coronavirus catapultó a las primeras planas, debido a que es una de las diversas drogas que se evalúan como potencial tratamiento de la COVID-19, aunque por el momento con un nivel de evidencia muy débil. Del otro lado están las personas con enfermedades autoinmunes como lupus y algunos tipos de artritis​, entre otras, que lo necesitan en forma crónica y que a causa de la repentina fama del medicamento tienen serias dificultades para adquirirlo.

“Recorrí cuatro farmacias para conseguirla en pleno Belgrano. Todas con faltantes. Tuve suerte en la quinta. Es desesperante”. En menos de 140 caracteres, una usuaria de Twitter comparte su angustia. Otra responde en el mismo hilo: “Soy una de las damnificadas. No sé qué voy a hacer cuando se me acabe la caja que tengo. No se consigue en ningún lado. Y lo peor es que es un remedio peligroso. No cualquiera puede tomarlo”. Una mamá se suma: “¡Lo que costó conseguir esa medicación! La gente compra sin pensar en los que la necesitan todos los días, como mi hijo”.

Noticias relacionadas

Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) admite que desde que la hidroxicloroquina comenzó a probarse en el marco de ensayos clínicos para el tratamiento de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, “la dispensa creció y hoy no tenemos para los pacientes con enfermedades autoinmunes que la necesitan para sus tratamientos”.

Asociaciones de pacientes y la Sociedad Argese se hicieron más notorios con el planteo realizado el domingo durante la conferencia de prensa que brindó el ministro de Salud Ginés González García junto a varios infectólogos que integran el comité asesor.

Otra imagen del medicamento.

“Sabemos que luego de algunas noticias periodísticas con respecto a la hidroxicloroquina, hoy en las farmacias de la Argentina ya no se consigue porque la gente salió por su cuenta a comprarla. Con dos graves problemas: uno, que la gente tome esa droga por su cuenta, lo que resulta incomprensible porque todavía no conocemos de su eficacia; pero la otra, porque aquellas personas que la necesitan para enfermedades en las que sí está comprobada su efectividad no tienen acceso a la misma”, dijo Gustavo Lopardo, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y quien liderará a nivel local el estudio en el que se probarán cuatro esquemas terapéuticos, en el marco de Solidarity, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Recomendamos prudencia. El mundo está tratando de generar evidencia científica para ofrecer tratamiento a esta enfermedad”, finalizó.