Diálogo entre Alberto Fernández y René Pérez por Instagram

El presidente Alberto Fernández mantuvo una charla con el artista puertorriqueño René Pérez, popularmente conocido como Residente, en la que se mostró satisfecho por los primeros resultados de la cuarentena obligatoria. Pidió "terminar con los bloqueos económicos" ante la pandemia.

Si bien aclaró que el Gobierno nacional se está “preparando para el peor escenario”, Fernández destacó que Argentina fue uno de los primeros países de decretar el aislamiento social obligatorio apenas se detectaron los primeros casos. En ese sentido, reveló que "los primeros resultados parecen mostrar que estamos dominando al virus”.

El mandatario le dijo a los argentinos que si siguen cumpliendo con las reglas de prevención “nos va a ir bien”, aunque aclaró que eso no significa salir indemnes de la crisis sino que “suframos lo menos posible”.

Por otro lado, hizo referencia al problema regional de la deuda externa: “Tenemos la oportunidad de hacer un mundo más solidario. Es difícil seguir exigiendo en este estado de cosas que los pueblos tengan que pagar sus créditos antes de salvar a su gente, la economía puede esperar y se puede recuperar, lo que no se recupera es la salud de la gente", explicó.

Según explicó, en la última reunión con líderes del G-20 también les pidió que terminen con los bloqueos económicos. "Esas cosas son las que planteo con mucha firmeza más allá de las cuestiones políticas, no podemos dejar de ser solidarios con los venezolanos y los cubanos que quedan abandonados a su suerte en esta pandemia. Nadie se salva solo, nos tenemos que salvar con el otro. Hay que poner la solidaridad como bandera antes que nada y tenderle la mano a quien lo necesite”, dijo.

Fernández renovó su pedido para "terminar con los bloqueos económicos" en el mundo ante la pandemia de coronavirus y advirtió que "la humanidad tuvo bastantes gestos miserables en los últimos años" al "abandonar a muchos pueblos al olvido y la marginación".

Durante una entrevista que mantuvo en vivo por Instagram con el cantante Residente, el mandatario sostuvo que "hay países en el mundo que, por razones políticas, están sometidos a bloqueos que no dejan que entren alimentos y medicamentos", por lo que no se puede "dejar de ser solidarios con los venezolanos y cubanos que, en esta pandemia, quedan abandonados a su suerte".