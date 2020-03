Intento de saqueo a supermercado de Pergamino

Un autoservicio de Pergamino fue tomado por asalto por un grupo de alrededor de 30 personas y, de no ser por la resistencia que opusieron sus encargados, hubiera sido un saqueo.

El grupo irrumpió y comenzó a cometer algunos destrozos, según las primeras informaciones recabadas. También se apoderaron de la caja registradora y, en principio, no habrían sustraído ningún producto de las góndolas.

Vecinos de la zona advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía, pero al arribar los móviles los delincuentes ya no estaban, pues testigos aseguran que todo fue “en cuestión de segundos”.

De todos modos, se supone que todo no terminó en un saqueo por la defensa que esgrimieron los responsables del local y la llegada de vecinos que hizo que el grupo comenzara a disuadirse.

También trascendió que una moto que estaba estacionada en el lugar habría sido robada por alguno de los integrantes de grupo de asalto.

Es el primer caso de este tipo en Pergamino en este tiempo de extrema dificultad por la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional por la pandemia de coronavirus.