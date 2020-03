Coronavirus en Latinoamérica, REUTERS

El coronavirus llegó a Latinoamérica y amenaza a sus más de 620 millones de habitantes que sufren, en muchos casos, las carencias de la desigualdad y de la economía informal.

El reto para Latinoamérica y Caribe no será solo contener la propagación del virus, sino no recrudecer las condiciones de vida de sus ciudadanos, muchos de ellos con empleos informales que los confinamientos no les permitirán ejercer.

Perú lleva desde el 16 de marzo en cuarentena y registra más de 800 casos, con al menos 18 fallecidos. En Ecuador, el país latinoamericano además de Brasil que acumula más contagios y fallecidos (al menos 1.900 y 58, respectivamente), también han decretado toque de queda desde las 14 horas.

México (casi 1.000 casos y 20 muertes) y Brasil (al menos 4.256 positivos y 136 muertes) no acaban de tomar medidas claras. En el primero de ellos aún no es obligatorio quedarse en casa. En el segundo se decretó confinamiento desde el 24 de marzo, pero solo en la ciudad de Sao Paulo. En Centroamérica hay casi 2.000 casos contabilizados y 30 fallecidos.

“(En Latinoamérica), una gran parte de la población se dedica a empleos informales y, por lo tanto, el día que están confinados no van a tener ningún sustento”, explica el responsable de los proyectos de Médicos del Mundo (MDM) en Latinoamérica, Javier Arias.

Además, Arias subraya que “hay que tener en cuenta que en estos países los supermercados son para la clase media-alta o alta y la mayoría de la gente compra las cosas en el mercado. Y mochos de ellos no tiene capacidad para acumular productos de primera necesidad durante varios días y necesitan trabajar”.

Por eso, “se espera que la gente no vaya a respetar el confinamiento” y que en países donde puede que haya mayor represión por parte de las fuerzas del estado para que se cumpla el confinamiento “se espera que haya bastantes protestas sociales”.

En Bolivia, por ejemplo, hay un 63,1% de ocupados en el sector informal del mercado de trabajo. Ecuador registra hasta un 59,5%, Perú un 59,2% y Honduras un 58,2%, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2018.

En Brasil, según datos recogidos por el Instituto de Estudios para Políticas de la Salud (IEPS), alrededor de 66 millones de personas viven en hogares con ingresos per cápita inferiores a la mitad del salario mínimo y 26 millones trabajan en el mercado laboral como autónomos, de los cuales 19,3 millones en la economía informal (vendedores ambulantes o empleadas del servicio, por ejemplo).

En este contexto, el IEPS indica que las restricciones a la movilidad durante un período prolongado puede empeorar la situación de pobreza o ser directamente ineficaces, ya que millones de personas continuarían recurriendo al trabajo informal debido a la falta de alternativas para poder sobrevivir.

El reto de países como Colombia, por tanto, no será solo acabar con el virus, sino prevenir un aumento en los niveles y la profundidad de la pobreza de la población, señalan Mónica Pinilla y Andrea Ramírez, profesoras de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes.

En un artículo, las expertas se preguntan cómo puede afectar la cuarentena a los niveles de pobreza por ingreso de los hogares colombianos, donde el 27% de las personas son pobres por ingresos y el 19,6% de la población es pobre “multidimensional”. "De los hogares multidimensionalmente pobres sabemos que el 72,3% tienen al menos un miembro en el empleo informal y que posiblemente perderá su fuente de ingresos a razón de la cuarentena (...) Esta puede ser una razón importante para que las personas tengan presión para no cumplir con la cuarentena y salir de sus hogares", argumentan.