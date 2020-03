Operativo de traslado.

Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron anoche desde México con 300 argentinos a bordo, que se encontraban varados luego de la implementación de las restricciones tendientes a evitar la propagación del coronavirus.

Las dos aeronaves militares retornaron ayer a México con alrededor de 300 ciudadanos de ese país que se encuentran en Argentina.

Your browser does not support the video element.

El operativo fue posible a partir de un acuerdo que se comenzó a gestar entre el canciller Felipe Solá y su par mexicano, Marcelo Ebrard y que se terminó de concretar en una charla telefónica del presidente de la Nación, Alberto Fernández con el mandatario del país azteca, Andrés Manuel López Obrador.

Noticias relacionadas

Las fuentes señalaron que, en estos dos vuelos, se privilegió el traslado de aquellas personas que se encontraban en situación de salud vulnerable, al tiempo que no se descartan otras operaciones similares, en el marco de las excepciones establecidas por el Poder Ejecutivo a la suspensión de vuelos especiales y al cierre de frontera.

Los 300 pasajeros cumplirán la cuarentena obligatoria y serán monitoreados por fuerzas de seguridad.