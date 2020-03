Conferencia de prensa de Sergio Berni

Sergio Berni se hizo presente en el supermercado de Pergamino que fue robado en banda en medio de la cuarentena por coronavirus.

“Estamos trabajando desde la Provincia de Buenos Aires para que, mientras todos los argentinos estamos haciendo la cuarentena obligatoria, hay algún que otro vivo que intenta aprovecharse. Que sepan todos ellos que esta es la respuesta del Estado para lo que intentan aprovecharse de esto”, inició Berni.

“Los delincuentes son personas que tenían antecedentes y que utilizaban a menores. Se le fueron secuestrados los teléfonos y del peritaje va a surgir la organización previa que intentaba generar una confusión en este momento donde la población esta susceptible por todo lo que está pasando en el mundo”, explicó.

“Esto demuestra que la Provincia está trabajando, está presente y resolviendo con la Justicia y los fiscales cada uno de los pequeños inconvenientes que surgen día a día”, comentó.

“Esto tiene robo, robo en banda, utilización de menores y violación de cuarentena, me parece que los delincuentes tienen para rato en la cárcel”, cerró.