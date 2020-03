Doctor Claudia Santa María y la mascarilla para el coronavirus, CANAL 26

El doctor Claudio Santa María hizo un tutorial en la pantalla de Canal 26 sobre cómo realizar una mascarilla ante la pandemia de coronavirus.

La misma se puede realizar en pocos minutos y sobre todo, es mucho más económica que los barbijos, que subieron mucho su valor en los últimos días.

Además, tal como explicó el doctor, es mucho más eficiente ya que cubre las tres vías por las que puede acceder el virus.

En tiempos de cuarentena, es muy importante estar protegido en caso de salir a la calle y el consejo del doctor es de mucha relevancia.