Griselda Siciliani se mostró muy sexy en su Instagram.

Durante su tiempo de cuarentena, Griselda Siciliani mostró uno de sus pasatiempos adquiridos por la disposición de sus muebles, por lo que subió la temperatura en las redes sociales bailando en ropa interior.

Si bien la cualidad por la que más se ha destacado Siciliani en los medios ha sido la actuación, esta ha sido complementada en muchos espectáculos por su habilidad para la danza, disciplina que estudió desde muy pequeña y que la llevó a protagonizar obras como Sugar.

“El vicio de tener espejo en la cocina”, escribió Siciliani en las historias de su Imstagram junto a un video en el que mueve sus caderas al ritmo de Pelo suelto, de Gloria Trevi, y en el se anima a correr parte de su ropa interior para mostrar un poco más de piel.

“Y sí. Todo el día en bombacha y el pelo cual Valderrama”, dice Griselda, en alusión a su cabellera despeinada y con rulos, comparándola con la del reconocido futbolista colombiano Carlos Valderrama, que se desempeñó como mediocampista en la selección de su país y en clubes como el Real Valladolid y el Montpellier, entre muchos otros.