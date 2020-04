Fernando Grey en diálogo con Canal 26.

Mientras la sociedad argentina vive horas de angustia e incertidumbre ante el avance de la pandemia de Coronavirus, con un saldo de 27 muertos y 1.054 personas contagiadas en todo el país, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Fernando Gray, intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría.

El funcionario recorre diariamente distintos lugares del distrito que conduce y chequea en persona de qué manera se cumple el aislamiento obligatorio preventivo decretado hace varios días por el Gobierno Nacional. Estas recorridas, tienen también como objetivo fundamental poder asistir a los vecinos del municipio en estos tiempos tan difíciles.

"Estamos trabajando en controles de acceso, de los vehículos que ingresan y egresan del municipio", comenzó Grey. Y continuó: "Tenemos dispositivos con sensores térmicos", que controlan la temperatura corporal de posibles infectados que se encuentran en circulación.

Sobre estos mismos controles callejeros en Esteban Echeverría, sostuvo el intendente que "ya llevamos varias personas detenidas, hay que generar más conciencia para que la gente se quede en sus casas".

"Necesitamos que la gente cumpla con la cuarentena", enfatizó.

Intendente de Esteban Echeverría. Canal 26.

Así mismo, dijo: "Tuvimos una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández y nos quedamos con su frase, de que entre la salud y la economía se priorizará la salud".

"El presidente fue contundente con esto", agregó Grey ante las cámaras de CANAL 26.

En este sentido, también expresó sobre cuestiones sociales muy sensibles a todos: "Tenemos preocupaciones inmediatas y también a mediano y largo plazo. Las inmediatas tienen que ver con los alimentos, los medicamentos, insumos y respiradores para la gente en nuestro municipio".

Coronavirus en Argentina. Canal 26.

Al respecto recordó la reciente visita del presidente a su distrito en los días pasado para visitar las instalaciones de un nuevo centro de salud para la gente.

"Estamos armando un hospital con máxima tecnología", aseguró Gray.

También comentó que para los casos de gente con mayores necesidades o posible riesgo de salud, "habrá programas especiales para la tercera edad, adultos mayores y también para los comercios, con todas las medidas para sostener la economía".