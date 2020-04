Médico Kim Woo-joo, de Corea del Sur ante el coronavirus

Mientras la pandemia de Coronavirus avanza a pasos agigantados por el mundo, en Corea del Sur han logrado contener el virus y la cantidad de contagios y muertes bajó de manera notable.

En este contexto, en el Hospital Universitario Guro de la Universidad de Corea, trabaja quien es en la actualidad el mayor experto en Covid-19 del mundo, quien explicó de qué manera el gigante asiático pudo frenar los embates de la enfermedad.

Se trata de Kim Woo-joo, quien además se desempeña desde hace al menos 30 años como profesor en el Departamento de Enfermedades infecciosas. Entre sus especialidades están tratamientos con el SIDA, la tuberculosis, el Sars y el ébola entre otras.

"Según mi experiencia, puedo decir que esta pandemia de Covid-19 es la más complicada", aseguró.

El médico enfrentó una pregunta directa pero nada sencilla de responder: ¿De dónde viene el Coronavirus, y por qué es tan contagioso y con una tasa de mortalidad tan alta?

Dijo: "La tasa de mortalidad varía según el país, aunque es el mismo virus. Cada país tiene diferentes protocolos de cuarentena y diferentes", afirmó.

"Corea del Sur es una república democrática, creemos que un bloqueo no es una opción razonable", dice Kim Woo-Joo, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Corea en relación a las medidas ha tomar.

El éxito de Corea del Sur puede brindar lecciones para otros países, y también una advertencia: incluso después de reducir los números de casos, el país está preparado para un resurgimiento.

Detrás de su éxito hasta ahora ha estado el programa de pruebas más expansivo y bien organizado del mundo, combinado con amplios esfuerzos para aislar a las personas infectadas y rastrear y poner en cuarentena sus contactos.

Corea del Sur ha evaluado a más de 270,000 personas, lo que equivale a más de 5200 pruebas por millón de habitantes, más que cualquier otro país, excepto el pequeño Bahrein.

Estados Unidos ha llevado a cabo hasta ahora 74 pruebas por 1 millón de habitantes, según muestran datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

La experiencia de Corea del Sur muestra que, según el médico, "la capacidad de diagnóstico a escala es clave para el control de la epidemia".

"El rastreo de contactos también es muy influyente en el control de epidemias, como lo es el aislamiento de casos", agrega.