Hotel Facón grande activó el protocolo COVID-19.

En horas de la mañana se activo el protocolo de coronavirus en el Hotel Facón grande ubicado en Reconquista 649, donde se alojan una gran parte de los pasajeros de un vuelo que arribó a la Argentina hace unos días.

Se trata de 70 pasajeros que están siendo sometidos al test del "hisopado de fauces" para comprobar compatibilidad con COVID-19. Los pasajeros han arribado al país del 23 al 25 de Marzo.

Uno de los pasajeros tuvo síntomas relacionados al coronavirus y ya el SAME está realizando los estudios pertinentes al caso.

Los pasajeros alojados en el hotel provienen de: Francia, España, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Italia, Brasil, Japón, Estados Unidos y Tailandia.