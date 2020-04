Gran gesto de enfermera durante internación de paciente con coronavirus

España se encuentra entre los países más golpeados por el coronavirus y el personal de salud, entre otras profesiones, son por estos días los héroes de millones de personas alrededor del mundo.

En este caso, un simple gesto en un momento difícil hizo que una enfermera se volviera viral y recibiera el aplauso virtual de millones de usuarios en las redes sociales.

En el video, se escucha la voz del hombre que está grabando, quien menciona: “Hoy día 26, los que seguimos en el Hospital del Mar en la planta número cuatro en la habitación 429, con una de las enfermeras más simpáticas que hay aquí, la verdad están haciendo una labor muy humana, una labor estupenda”.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“Están transmitiendo al señor de aquí al lado, está muy contento con su hijo, qué bonito”, menciona el paciente del nosocomio.

En ese momento se puede ver cómo la enfermera, que más tarde se identifica como Susana, sujetando un celular para realizar una videollamada.

“Hola, José, es que soy la enfermera que está con tu padre y quería hacerte una videollamada con él, para que lo veas”, en ese momento padre e hijo se saluda, y hasta se puede escuchar que el hombre hospitalizado puede saludar a sus nietos.