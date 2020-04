La canción que emociona al mundo.

“Rinasceró, rinascerai (‘Renaceré, renacerás’) es una composición italiana de los años 70 que recientemente retomó el cantante Roby Facchinetti como una forma de contribuir en el combate contra la emergencia del coronavirus en el mundo.

Facchinetti es nacido en Bergamo, la ciudad de Lombardía donde el virus se expandió tanto que llegó a convertirse en el epicentro de los casos en Italia y Europa. En esa misma ciudad, el hospital Papa Giovanni XXIII (Juan XXIII) ha sido uno de los más colapsados en la atención de los miles de contagiados de covid-19.

Pese a ser un hospital moderno, con siete años de existencia y el mejor equipamiento para tiempos normales, como se vio en un video difundido, la llegada de decenas de enfermos de pulmonía por covid-19 cada día colapsó el servicio de UCI del hospital y obligó a acondicionar otros espacios como camas UCI improvisadas.

Noticias relacionadas

"Rinascerò, rinascerai" es una canción con arreglos de Danilo Ballo y mezcla de sonido de Marco Barusso; con coros cantados por un grupo de voces bergamascas, unidas gracias a la colaboración de Daniele Vavassori, y la maravillosa voz de Valeria Caponnetto Delleani. Las guitarras finales son de Diego Arrigoni, guitarrista del grupo Modà.

Una canción nacida en apoyo de la emergencia del coronavirus, especialmente para la ciudad de Bérgamo seriamente afectada por el Covid-19. Todos los ingresos de las descargas, los derechos de autor y los derechos de publicación (Facchinetti/D'Orazio) serán donados en su totalidad al Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo para la compra de equipos médicos.



También será posible hacer donaciones voluntarias a la cuenta corriente:

Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo -

IBAN IT52Z0569611100000012000X95

BIC: POSOIT22

Concepto: Progetto Rinascerò, rinascerai seguido de NOMBRE, APELLIDOS y NIF (Número de Identificación Fiscal)

HACÉ CLICK AQUÍ Y ENCONTRALA EN SPOTIFY Y AMAZON.



"Después de ver en la televisión las imágenes de los camiones del ejército que transportaban los cuerpos de mis conciudadanos", dijo Roby, "me sentí abrumado por la emoción. El llanto y la ira me llevaron al piano y en pocos minutos surgieron la música y el título de "Yo renaceré, tú renacerás". Fue una inspiración y una necesidad inmediata, sentía que tenía que hacer algo, especialmente por mi ciudad, tan golpeada... Llamé a Stefano pidiéndole que me apoyara en el proyecto y entregándole la letra de la canción, que expresa perfectamente lo que sentí, un matrimonio perfecto entre la música y las palabras. La canción es el deseo de renacer y de esperanza, una dedicatoria a los que nos dejaron y a sus familias, un agradecimiento a todos los que trabajan incansablemente por el bien de los demás: los médicos, las enfermeras y todo el personal de los hospitales, son los héroes y heroínas de nuestros días. Una oración por una ciudad que no se rinde".

"Hace unos días Roby me llamó con la voz rota por las lágrimas -continúa Stefano-, entre un suspiro un silencio me habló de la angustiosa visión a la que acababa de asistir... Media hora después ya estaba buscando las palabras más adecuadas para vestir su música: palabras de dolor, de confianza, de redención. Bérgamo es mi segunda ciudad, una ciudad que me adoptó, me acogió y donde pasé mis mejores años de trabajo. "Yo renaceré, tú renacerás" quiere ser una forma sencilla de hacer también nuestra pequeña parte: esto es lo que sabemos hacer, Música, para un himno al futuro de una ciudad herida que "cuando todo termine, volverá a ver las estrellas".