Malvinas.

A 38 años del inicio de la guerra de Malvinas, el Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto será conmemorado este 2 de abril con banderazos, vigilias y recitales virtuales, y la convocatoria a los ciudadanos para entonar el Himno Nacional desde sus casas, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional para mitigar el avance del coronavirus en el país.

En un 2 de abril atípico por las restricciones impuestas por la cuarentena, sin los habituales actos oficiales y ningún tipo de actividad pública, los centros de ex combatientes, los familiares de los caídos y el gobierno realizarán distintos tipos de homenajes virtuales.

Por su parte, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que conduce Daniel Filmus, tiene previsto difundir en las redes sociales, a las 0 horas del próximo jueves, un video cuya idea fuerza es la ratificación por parte del gobierno argentino de "continuar el reclamo soberano por las islas a través de la vía diplomática y pacífica, como la mejor forma de homenajear a los caídos y ex combatientes".

En tanto, desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur proponen un recital virtual de León Gieco, que el cantante dará desde su casa a partir de la medianoche del miércoles y que abrirá con un saludo-homenaje a los soldados caídos en Malvinas ex combatientes y a los trabajadores del museo, contó a Télam su titular, el ex combatiente y periodista Edgardo Esteban.

Emblemáticas canciones como "Solo le pido a Dios" y "La Memoria" serán parte del repertorio que el santafesino desplegará en el recital que podrá seguirse por internet, en el Día del Veterano y de los caídos en Malvinas.

Además, junto al Ministerio de Cultura, el Museo Malvinas lanzó la campaña virtual #MalvinasEsSoberanía, abierta a los ciudadanos y de la que también participarán artistas, intelectuales y referentes de la cultura que dejarán su mensaje, en 30 segundos.

También distintas agrupaciones de ex combatientes del país convocaron a sumarse a la campaña para homenajear a los soldados caídos en la guerra con el Reino Unido.

El Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de la ciudad de Plata se sumó a la iniciativa virtual y propuso a quienes quieran participar subir a las redes un video grabado con el teléfono celular en forma vertical con un mensaje para recordar a los caídos.

En tanto, bajo la consigna "Sumate por nuestro héroes", la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e islas del Atlántico Sur convocó a la ciudadanía a entonar el Himno Nacional en el primer minuto del jueves, desde los ventanas y balcones de sus casas y luego compartirlo por las redes sociales.

Tras el himno, la Comisión pondrá en sus redes sociales un recital virtual y un mensaje del cantante Alejandro Lerner.

El espacio virtual se convirtió en caja de resonancia de distintas iniciativas por parte de los usuarios, como la que propone reconocer a todos los héroes de Malvinas desde los hogares colgando banderas argentinas al frente de todas las viviendas del país.

"Embanderemos nuestras casas, no necesitamos salir", es la consigna de la convocatoria que circula en Facebook, Twitter e Instagram.

En las provincias también los centros de veteranos agudizaron el ingenio y están organizando distintas movidas virtuales, en cumplimiento del aislamiento dispuesto por el gobierno.

En Córdoba, por ejemplo, los integrantes de la Casa del Veterano hicieron propia la iniciativa y anunciaron que en el primer minuto del jueves 2 de abril colgarán banderas patrias frentes a sus hogares y se unirán en el canto del Himno Nacional para finalizar con el grito 'Viva la patria'.

Voceros de esa agrupación informaron que muchos de los veteranos "realizan colaboraciones en los distintos municipios ante la situación de crisis que se vive por la pandemia del coronavirus".

En tanto, organizaciones de ex combatientes en Tierra del Fuego también utilizarán las redes sociales para recordar, el 1 y 2 de abril, un nuevo aniversario del inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de las islas.

La crisis sanitaria por el coronavirus hizo que la ciudad de Río Grande tenga que suspender la tradicional vigilia masiva que realiza el 1 de abril de cada año, desde 1995, que se realiza en conmemoración y concientización sobre la causa Malvinas y que derivó en una ley nacional que declaró a Río Grande, en 2013, como "Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas".

A cambio, los ex combatientes de esa ciudad resolvieron este año convocar a una "vigilia virtual" con placas alusivas que se publicarán por las redes e invitaron a que el jueves a las 21 los vecinos de toda la provincia "salgan a los balcones, ventanas y patios" a cantar el himno, hacer un minuto de silencio en homenaje a los ex combatientes fallecidos y concluir con un aplauso "para los veteranos que regresaron y están con vida".

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia se sumó también a la misma iniciativa y pidió que desde el 1 de abril y durante toda la jornada del 2, la gente suba a las redes sociales imágenes de conmemoraciones anteriores y de ex combatientes, con las etiquetas #MalvinasPresenteHoyYSiempre y #VigiliaDesdeCasa", además de colocar banderas argentinas en los domicilios particulares.

En Neuquén, en tanto, el Centro de Veteranos de Guerra invitó a los ciudadanos a entonar el Himno desde las casas, además de realizar un minuto de silencio y cantar la marcha de Malvinas en honor a los que "dieron su vida por la patria y a sus familiares que tanto lo padecieron".

También en Chubut suspendieron los actos tradicionales, que incluían marchas de antorchas, e invitaron a la población a "embanderar los frentes de las viviendas", mientras que en Puerto Madryn, se invitó a los vecinos a sumarse en una producción colectiva cantando la Marcha de las Malvinas, que será compartida con toda la comunidad.