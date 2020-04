Coronavirus, Lima, REUTERS.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de sus redes sociales, compartió un emotivo video para sensibilizar a la población de Perú sobre la lucha diaria del personal médico peruano contra la propagación del coronavirus.

Por intermedio de una publicación, el Minsa recuerda a todos los peruanos la sacrificada labor que realizan los trabajadores de los distintos hospitales del país.

“Por los que curan tus males 24 horas al día y lo hacen con valentía, en todos los hospitales. Hoy el héroe se disfraza para cuidar de su gente. Son peruanos son valientes. Por ellos, me quedo en casa”, dice el texto que acompaña el video.

“Se mueven cual un alud, a la muerte vuelven vida. Son la gente que te cuida, tus héroes de la salud”, dicta el emotivo material.

Perú, donde la cantidad de contagiados de coronavirus superó hoy el millar, puso en marcha un concurso para financiar proyectos de investigación y desarrollo sobre esa enfermedad, e incluso medicamentos y vacunas para atacarla.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tencología e Innovación Tecnológica (Concytec) informó que asignará alrededor de 1,42 millones de dólares para costear las iniciativas seleccionadas.

De ese modo busca subvencionar “la generación de nuevo conocimiento científico, desarrollo, innovación y/o adaptación de tecnologías, productos, mecanismos o servicios nuevos o mejorados de bajo costo que respondan mediante soluciones rápidas y efectivas a las necesidades originadas” por la pandemia de Covid-19.

