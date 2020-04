Soldados de Malvinas.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "como cada 2 abril, reivindicamos nuestra soberanía" sobre las islas Malvinas, a través de un mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter, al conmemorarse hoy el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra, a 38 años del inicio del conflicto bélico.





"Por historia, por geografía, por derecho, por sentimiento y por nuestros caídos y ex combatientes. Hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía y decimos, como siempre: ¡Malvinas Argentinas!", publicó el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

El mandatario acompañó el mensaje con un video de un minuto y medio, con imágenes de soldados caídos durante la guerra de 1982.





"Mi hijo Elbio Eduardo Araujo era un hermoso muchacho. El tenía su luz propia", dice en el video María del Carmen Penón de Araujo, madre de uno de los soldados caídos en la guerra, junto a imágenes del joven.





En el video se recuerda que, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, fueron movilizados a Malvinas 12 mil soldados; casi todos ellos de entre 18 y 20 años.





"La última vez que lo vimos a Eduardo era cuando lo despedimos, que se iba a presentar al regimiento. Y ahí fue donde nos dimos el último abrazo. Pero la última vez que lo soñé estaba en un pozo muy hondo, como un caracol, un espiral. En el fondo estaba sentado y yo bajaba y cuando estaba por llegar, me despierto", recuerda María del Carmen.

"Honramos y homenajeamos a todos los caídos y ex combatientes. Reivindicamos la soberanía de nuestro territorio nacional. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas", concluye el video, con imágenes de los jóvenes en la guerra y vistas aéreas actuales de las islas.