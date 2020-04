Un protocolo por coronavirus fue activado hoy en un geriátrico del barrio porteño de Villa Devoto donde dos de los abuelos alojados en el lugar presentaron síntomas relacionados con la enfermedad y el lugar debió ser evacuado.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hogar para Ancianos "Libra" ubicado en la calle Bermúdez 2226 del mencionado barrio porteño donde siguiendo con el protocolo que planteó el Gobierno ante casos sospechosos de infectados, se presentó en el lugar personal médico.

Your browser does not support the video element.

Según se informó, las autoridades del geriátrico se comunicaron de inmediato con el Ministerio de Salud y con el SAME, que trasladó de urgencia a las dos personas que presentaban síntomas.

Noticias relacionadas

En tanto, el resto de los abuelos fueron llevados hacia otros centros médicos durante la madrugada de este jueves y permanecerán aislados mientras que donde se encuentra el geriátrico Libra se realizó un operativo para desinfectar la zona.

Una de las hijas de una las residentes, habló con los medios y manifestó que "desconocen como pudieron haberse desarrollado los síntomas". "No sabemos con quiénes tuvieron contacto", advirtió.

Además se indicó que desde que el presidente Alberto Fernández dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el geriátrico había prohibido las visitas de familiares y amigos al lugar.

Por su parte, familiares de los abuelos que se encontraban alojados en geriátrico habían señalado en la red social Twitter había dos casos de coronavirus en el lugar y que les habían solicitado que se llevaran a los ancianos a otros lugares.

Además manifestaron que al parecer un hombre que está internado en el hospital Vélez Sarsfield tras diagnosticarle coronavirus, estuvo hace una semana en el geriátrico mientras que por otro lado trascendió que el contagio pudo haberse dado a través de una enfermera.