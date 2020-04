En Italia los médicos recorren las casas de los pacientes para brondarles ayuda.

¿Cómo se gestiona la crisis del coronavirus en Bérgamo? En la ciudad lombarda, epicentro del COVID-19 en Italia, una unidad especial de médicos visita a domicilio a los pacientes infectados por el virus. Deben extremar las precauciones y llevar el equipamiento adecuado. Sus visitas son muy apreciadas y tranquilizan a las familias.

"Cuando visitamos al paciente, nos centramos en él. Nos centramos en su estado y en su miedo al contagio, tratamos de aportarles tranquilidad", revela uno de los médicos..

"Los parientes y los pacientes siempre se alegran de vernos", declara Monica Pagani, doctora de Bérgamo y miembro de una unidad especial que asiste a los pacientes en sus casas.

El número de fallecidos en Italia disminuye de manera lenta y se cree que la curva de contagios y muertes se estabiliza en el que es el país más afectado por la pandemia. Las autoridades mantienen sus contundentes medidas de confinamiento. En su lucha contra el coronavirus, el Gobierno no descarta ampliarlo, hasta finales de abril.

