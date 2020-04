Naftali Bennet, ministro de defensa israelí.

Naftali Bennet , el ministro de defensa del Estado de Israel, compartió un video con su estrategia para combatir la pandemia . Según dice la clave está en separar a las personas más vulnerables de la juventud. "La combinación más letal es cuando una abuela abraza a su nieto", disparó.

"Lo más importante, más que el distanciamiento social, el testeo constante y cualquier otra cosa, es separar a las personas más grandes de los más jóvenes", dijo. Y fue más allá: "La combinación más letal es cuando una abuela abraza a su nieto". Así, Bennet invitó a la sociedad a "cuidar a los abuelos y abuelas pero de lejos". "No entren a sus casas y no los abracen porque así los ponen en riesgo", enfatizó.

En este sentido, explicó que el virus es "más letal para los mayores". "En muchos países no murió ninguna persona joven. Incluso, en países donde murió mucha gente murieron un 0% o 0.1% de compañeros menores de 30 o 20 años, mientras que murió una de cada 5 o una de cada 7 personas de más de 80 o 70 años que contrajeron el virus".

"Me preguntan si las personas mayores tendrán que estar aisladas para siempre, y la respuesta es: 'No'. Gradualmente, quieran o no, el resto de la población tendrá coronavirus y la mayoría ni lo notará. Luego, serán inmunes", proyectó. Para él la epidemia terminará cuando el 60 o 70% de la población alcance esta inmunidad. "Ahí la abuela y el abuelo podrán salir. Podrá tardar un mes, dos o tres, pero ese es el plan".

Israel anunció el viernes su primera muerte por coronavirus. Tiene alrededor de 900 personas infectadas y ya se recuperaron más de 30.