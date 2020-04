Fachada de edificio de Belgrano.

Una médica del barrio porteño de Belgrano recibió una nota firmada por el Consorcio de su edificio en la que la instan a tener un comportamiento particular en el complejo, pretendiendo que no toque picaportes, barandas de escalera y que no suba a la terraza común que hay en el lugar en plena pandemia por el coronavirus.

"Atento al ALTO RIESGO CREADO por su actividad se ha comunicado a la autoridad correspondiente la situación de riesgo generada al edificio y que, hasta tanto se tome otra medida, SE LA INTIMA A EVITAR EL TRÁNSITO Y PERMANENCIA EN ZONAS COMUNES así como tocar elementos tales como picaportes, barandas de escalera, acceder a terraza y demás elementos que ATENTO LA GRAVEDAD DE LA PANDEMIA PONGAN EN RIESGO A QUIENES HABITAN EL EDIFICIO", así comienza el relato, con mayúsculas inclusive.

A la médica, de la que se desconoce su identidad o en qué área y hospital desarrolla su actividad, se le indica que "caso omiso se le imputarán los delitos y/u omisiones en que usted recayera en virtud de lo normado por el capítulo VII y concordantes del Código Penal Argentino, reservando acciones que de naturaleza civil y/o penal pudieran ser motivo de reclamo por su proceder, omisión, negligencia y/o impericia".



La nota generó repudio generalizado de los usuarios de Twitter quienes trataron de cínicos a los vecinos quienes "seguro salen a aplaudir a los profesionales de la salud a los balcones".

En principio, se trataría de un alquiler temporario. La médica comenzó a habitar el departamento el 31 de marzo, dos días después de que un hombre, que volvió de España con su hijo y pasaron la cuarentena allí, lo desocupara. Horas más tarde, el consorcio le pasó esa carta por abajo de la puerta.

Varios usuarios se quejaron por la actitud que ese grupo de vecinos mostró hacia la médica y la decisión de intimarla con la posibilidad de llevar la situación al fuero penal.