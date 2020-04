Laboratorio de investigación de la vacuna. MIGAL.

Una vacuna eficaz contra el coronavirus desarrollada en Israel podría estar lista en los próximos días y comenzaría a ser probada en humanos a partir del 1 de junio, informó el cientifico que lidera la investigación del Instituto de Investigación de Galilea (MIGAL).

“Estamos en las etapas finales y dentro de unos pocos días tendremos las proteínas, el componente activo de la vacuna”, dijo el doctor Chen Katz, líder del equipo de biotecnología molecular del MIGAL, al diario Jerusalem Post.

El MIGAL, un organismo financiado por el Estado israelí, se comprometió a finales de febrero a completar la producción de su vacuna contra el COVID-19 en tres semanas y tenerla en el mercado en 90 días. El rápido progreso se debe a que el instituto ha estado trabajando durante cuatro años para lograr una vacuna que pueda personalizarse para varios virus.

Noticias relacionadas

En concreto, los científicos estuvieron desarrollando una vacuna contra el virus de la bronquitis infecciosa (IBV, que causa una enfermedad bronquial que afecta a las aves de corral) y ahora han adaptado ese trabajo para centrarse en el coronavirus, explicaron medios israelíes.

Katz explicó que cuando examinaron el ADN del nuevo coronavirus SARS-COV-2, que causa la enfermedad COVID-19, hallaron que tenía una gran similitud con el del virus IBV, lo que aumentó la probabilidad de lograr una vacuna humana eficaz en un período de tiempo muy corto.

“Lo importante es que estábamos trabajando en una vacuna, no relacionada con este brote, y esta es una gran ventaja”, declaró a The Times of Israel.

Para asegurarse de que se acercan al plazo que se han fijado, el MIGAL está trabajando simultáneamente con los organismos reguladores para garantizar que el producto se considere seguro para los ensayos en humanos.

Katz explicó que debido a que será una vacuna oral, “la calidad de este tipo de vacuna debería estar más cerca de las regulaciones de alimentos que de las regulaciones farmacéuticas o en algún punto intermedio. Esperamos que no tengamos que pasar por el proceso de purificación completo como en la industria farmacéutica, porque eso podría retrasarnos”.

Doctor Chen Katz.

Chen Katz le dijo a The Times of Israel que la nueva vacuna oral para adultos y niños podría “convertir esta enfermedad en un resfriado muy leve”.

No obstante, después que el ministerio de Ciencia de Israel acaparó los titulares la semana pasada al promocionar el trabajo del instituto y decir que su vacuna podría estar a tres meses de distancia, el doctor Asher Shalmon, director de relaciones internacionales del Ministerio de Salud, advirtió sobre el riesgo de alimentar “falsas esperanzas”.

Hoy Israel superó los 6.200 infectados y 32 personas fallecidas, mientras se teme un aumento de contagio en los principales focos localizados en las comunidades religiosas, como barrios de Jerusalén y Modin Illit.

Katz dijo que la vacuna operaría desplegando dos medios para defender a las personas contra el coronavirus.

La primera protección desencadena una respuesta en la boca para evitar que COVID-19 ingrese al cuerpo. “Estamos desarrollando las proteínas necesarias para nuestra tecnología de vacunación oral", explicó Katz a The Times of Israel. "Son proteínas especiales que, cuando se rocían en la boca, penetran en las células epiteliales dentro de la boca y activan una respuesta inmune de la mucosa, que es la parte de la respuesta inmune en nuestro cuerpo que

protege el punto de entrada del virus ".

El segundo nivel de protección se activa si el COVID-19 ingresa al cuerpo, fortaleciendo el sistema inmunitario de tal manera que “cuando las partículas virales penetren, habrá una protección inmunológica contra los anticuerpos y los glóbulos blancos correctos”, dijo el científico.

Dijo que la vacuna será administrada por un aerosol oral y protegerá a las personas que se encuentren con COVID- 19 dos semanas después de ser administrada. “No es una droga, no es un tratamiento, es para prevención”, enfatizó Katz.

20 vacunas en desarrollo:

La Organización Mundial de la Salud dijo la semana pasada que al menos 20 vacunas están en desarrollo para COVID-19 en todo el mundo. Los primeros ensayos clínicos en humanos comenzaron el 16 de marzo en los Estados Unidos.

Varias compañías israelíes están trabajando en tratamientos y posibles vacunas para el coronavirus.

El martes, la Oficina del Primer Ministro dijo que el Instituto de Investigación Biológica de Israel (IIBR) ha hecho “un progreso significativo” en el desarrollo de una vacuna contra COVID-19 y pronto comenzará a realizar pruebas en animales.

En cualquier caso, se espera que el desarrollo de vacunas y las pruebas de seguridad para su uso masivo demoren muchos meses.

El doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, dijo que cualquier vacuna probablemente tomaría entre 12 y 18 meses antes de obtener la aprobación regulatoria.