La casa de Papel, temporada 4 se estrena el Viernes 4 en Netflix.



Este Viernes llega la cuarta temporada de La Casa de Papel a través la plataforma de Netflix por TeleCentro. En plena cuarentena obligatoria, los fanáticos de la exitosa serie española podrán disfrutar de los nuevos ocho capítulos de la historia a partir de las 4 de la mañana en la Argentina. Habrá que ponerse el despertador a la madrugada.

Los episodios darán respuestas a todas las interrogantes que quedaron sin contestar en la tercera temporada en la que los atracadores volvieron a ponerse los mamelucos y las máscaras de Dalí para realizar un golpe en el Banco de España, con la intención de salvar a Río, luego de su secuestro. Los planes no resultaron como lo esperaban y una seguidilla de errores los pone en peligro una vez más.

Noticias relacionadas

Netflix fue publicando en las redes sociales videos en los que daban más indicios sobre cómo continuaría la historia. En primer lugar, muchos se preguntan si Nairobi sobrevivirá al disparo que recibió de un francotirador, luego de haber sido engañada por Alicia. La imagen de ella ensangrentada mientras sus compañeros intentan salvarla es una de las más trágicas e impactantes.

¿Qué pasará con Lisboa? ¿Se animará a traicionar a sus amigos? La Inspectora fue capturada por los militares en la última temporada y El Profesor cree que está muerta. Ahora, es coaccionada por Alicia para que los ayude a derrotar a los atracadores. La Inspectora deberá decidir entre salvar a sus amigos o recuperar su libertad, sin poner en riesgo a su pequeña hija y a su mamá.

Dentro del Banco de España se viven momentos de tensión, ya que el grupo de ladrones está rodeado por militares. Pero lo peor es que tienen a un enemigo dentro: Gandía, el jefe de seguridad del banco, está armado y se encargará de desconectar los monitores para evitar que El Profesor tenga acceso a las cámaras, por lo que ya no reciben ayuda del exterior. Además es un asesino que buscará hacer justicia por mano propia.

El grupo de atracadores liderados por el profesor.

La banda deberá luchar en una misión casi imposible para poder salir vivos del Banco en busca de un nuevo triunfo. Es probable que alguno de los personajes se muera o por los menos en los adelantos dieron indicios de que algo malo podría ocurrir con Helsinki, a quien lo intentan ahorcar con una soga. Aunque no queda claro si el atracador muere, sí se lo ve queda colgado del techo y cómo lucha por soltarse.

También corren grave peligro dos de los ladrones, ya que en una de las escenas se muestra que una granada explota en uno de los ascensores, donde está Denver con otro de sus compañeros, que podría ser Río. Por otra parte, hay una gran interrogante sobre qué pasará con Berlín. En uno de los avances aparece sujetando a un hombre por el cuello mientras le dice: “¡Aguanta!”. Algunos fanáticos especulan que no habría muerto en la Casa de la Moneda durante la huida de sus compañeros.

Para los fanáticos más ansiosos, Netflix adelantó los títulos de los episodios:

-Capítulo 1: Game Over

-Capítulo 2: La boda de Berlín

-Capítulo 3: Lección de anatomía

-Capítulo 4: Suspiros de España

-Capítulo 5: Cinco minutos antes

-Capítulo 6: KO Técnico

-Capítulo 7: Tumbar la carpa

-Capítulo 8: Plan París